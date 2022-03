C'ammafunk, una band funk campana proveniente dal salernitano in un live al Miles Davis

C’ammafunk è una band funk campana, proveniente dal salernitano. Propone musica prevalentemente strumentale ed è imminente la loro prima pubblicazione di brani inediti con molte collaborazioni del panorama nazionale ed internazionale. Il sound della formazione è permeato da suoni elettronici, sonorità psichedeliche, funk, jazz, e hip hop. La fusione di queste varie influenze genera un carattere originale che richiama le sonorità new jazz e new funk moderne di oltre oceano. Fortemente ispirati dai capisaldi di questo sound come James Brown e la Jb’s band, Lettuce, Ghost Note e tanti altri.