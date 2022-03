Bruno Pitruzzella live, a Villa Filippina il concerto in occasione della rassegna "Atmosfere"

Sabato 26 marzo Bruno Pitruzzella si esibirà live in solo in occasione della rassegna “Atmosfere" (in collaborazione con il Mod cafè) che si terrà a Villa Filippina - Palermo (Piazza San Francesco di Paola, 18 - dalle ore 21.30, ingresso 10 euro con inclusa degustazione vini della cantina trapanese "Orestiadi"): il talentuoso chitarrista palermitano presenterà in anteprima i brani tratti dal nuovo album “Re-Spawning”, in uscita in autunno 2022, tra cui “Bees” (solo per questo brano sarà accompagnato da Francesco Incandela al violino, Martino Giordano al mandolino e Luca La Russa al basso elettrico), primo estratto in uscita l’8 aprile. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip.

“Bees” è un brano strumentale, unico pezzo acustico di questo nuovo lavoro discografico di Pitruzzella, nonché l’unico in ensemble: inizialmente composto per duo chitarra e violino, nella versione finale è eseguito in quartetto con chitarra acustica, violino, mandolino e basso elettrico. È stato registrato live, come un quartetto di musica da camera, allo Zeit studio di Palermo, dal produttore Luca Rinaudo.

“Il tipo di scrittura è di carattere classico - spiega il chitarrista palermitano - assimilabile a all’ambito jazz-pop-folk e alla musica per immagini (soundtrack). Il tema del brano, affidato a violino e mandolino, si sviluppa via via con variazioni sempre più rilevanti sia sul piano melodico che armonico, e, dopo un enigmatico silenzio a metà pezzo, sul finale cede il passo alla libera improvvisazione melodica, caratterizzata da un veemente assolo di violino dai tratti folk/pop (ad opera di Francesco Incandela). Il riferimento alle api è una piccola suggestione bucolica e si riferisce al carattere ronzante e “svolazzante” del tema che, come un drone, passa a volo d’ape sui diversi scenari armonici come fossero prati fioriti. L’ensemble che ha eseguito il brano è costituito da musicisti palermitani, la cui collaborazione è ormai decennale in svariati progetti, che gravitano attorno alla scena musicale indipendente, sia strumentale che non, oltre ad avere dei profondi legami di amicizia e intesa artistica”.

L'ep “Re-Spawning” costituisce una sorta di secondo volume rispetto al primo album “Spawning” (uscito per Almendra Music nel 2019) e, oltre ad avere una chiara connotazione di “rinascita” (ri-germinazione), rimanda anche all’immaginario videoludico, al gergo dei videogame, come viene sottolineato dalle grafiche 8 bit che caratterizzano tuto il progetto: “infatti, il “respawn” consiste nella riapparizione di un personaggio o di un nemico dopo la sua morte o distruzione - racconta Pitruzzella - Concetto che si sposa con il contenuto musicale di questo nuovo lavoro, che sarà costituito da cinque tracce tutte strumentali, in cui l’uso creativo del multieffetti e dei loop spesso “maschera” o nasconde totalmente la chitarra acustica, utilizzata con un’accordatura alternativa. In tutti e cinque i brani la scrittura musicale vera e propria cede spesso il passo all’improvvisazione, che si fa scrittura nuovamente e fissa le idee in maniera definitiva (procedimento cardine che sta alla base dell’intero lavoro)".

Nato a Palermo nel 1987, attento alla musica fin da piccolo e amante della chitarra (che ha cominciato a suonare all'età di dieci anni), Bruno Pitruzzella si è diplomato in chitarra classica al Conservatorio V. Bellini della sua città nel 2011. I suoi maestri sono stati Alberto Di Rosa, Antonello Ghidoni e soprattutto Marco Cappelli e Francesco Guaiana, figure molto importanti per la sua formazione artistico-musicale e umana. Parallelamente agli studi accademici, Bruno ha approfondito la pratica del jazz e dell'improvvisazione con Francesco Guaiana, Mimmo Cafiero, Umberto Fiorentino, Fabio Zeppetella, Antonio Forcione, Lelio Giannetto, l’Orchestra Instabile Disaccordo di Palermo. Un incontro e un workshop con Pat Metheny e il lavoro sull'improvvisazione radicale insieme all’associazione Curva Minore (Lelio Giannetto, Dario Buccino, Mike Cooper, Stefano Zorzanello, Aab Baars, Igg Hennemann, Frank Gratkowski, Michiel Braam) hanno dato a un notevole impulso alle sue avventure musicali; così come la collaborazione più che decennale con i componenti storici delle band Forsqueak, Utveggi, Aps (Luca La Russa, Simone Giuffrida, Valerio Mirone, Giuseppe Montalbano, Sergio Schifano, Simone Sfameli).