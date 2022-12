Mod listening, brick room music: Bruno Pitruzzella in concerto in via Bara all'Olivella

Giovedì 8 dicembre Bruno Pitruzzella si esibirà live in concerto al Modcafè di Palermo, in occasione della rassegna “Mod listening – brick room music” (via Bara all’Olivella, 61 ore 21.30 - ingresso libero), in cui presenterà “Re-Spawning”, il nuovo lavoro discografico del chitarrista siciliano, uscito in digitale lo scorso 9 novembre.

L’ep costituisce una sorta di secondo volume rispetto al primo album “Spawning” (uscito per Almendra Music nel 2019) e, oltre ad avere una chiara connotazione di “rinascita” (ri-germinazione), rimanda anche all’immaginario videoludico, al gergo dei videogame, come viene sottolineato dalle grafiche 8 bit che caratterizzano tutto il progetto.

“Il “respawn” - racconta Pitruzzella - consiste nella riapparizione di un personaggio o di un nemico dopo la sua morte o distruzione. Concetto che si sposa con il contenuto musicale di questo nuovo lavoro, che è costituito da cinque tracce tutte strumentali, in cui l’uso creativo del multieffetti e dei loop spesso “maschera” o nasconde totalmente la chitarra acustica, utilizzata con un’accordatura alternativa. In tutti e cinque i brani la scrittura musicale vera e propria cede spesso il passo all’improvvisazione, che si fa scrittura nuovamente e fissa le idee in maniera definitiva (procedimento cardine che sta alla base dell’intero lavoro)".