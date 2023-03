Alla Fabbrica 102 doppio live con Bruno Pitruzzella e Bidimensional Cube

Primo appuntamento con la rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 lunedì 6 marzo: due live da non perdere, con la musica di Bruno Pitruzzella e dei Bidimensional Cube. A seguire la jam session di Marco Cappelli e Mezz Gacano, ideatori della rassegna.

Pitruzzella porterà sul palco del bistrot di via Monteleone "In Respawning" il suo nuovo lavoro per chitarra sola. La sua musica rimanda al gergo dei videogame, riconducibile alle soundtrack dei videogiochi anni ‘80, dove il “respawn” consiste nella riapparizione di un personaggio dopo la sua morte o distruzione. L’improvvisazione si fa scrittura e, nuovamente, si libera dalla struttura in un continuo inseguimento mozzafiato.

Bidimensional Cube, progetto di Francesco Oliva (Drums - Hybrid Drums) e Alessandro Caltabiano (Piano - Keys) è un congegno sonoro, un 'ponte dimensionale tra generi musicali, generatore di loop e vortici'. Il duo nasce sul finire del 2017 e propone un mix dalle sfumature hip hop, funk, jazz, pop ed elettroniche, caratterizzato dal connubio tra strumenti acustici ed elettronici. La militanza dei due componenti negli Zaenit (rock alternativo-psichedelico) ed nel Coil Quartet (jazz) ha contribuito a solidificare il loro interplay ed ha influenzato il sound del progetto.

La rassegna 'Pietra Lunare' prevede una formula di due concerti live da 45 minuti ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.