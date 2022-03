La musica del Brass Group per la pace, sul palco del Santa Cecilia la bandiera dell'Ucraina

Un momento in musica dedicato alla pace nel mondo ed al popolo ucraino. Giovani talenti e Maestri del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo saliranno sul palco del Real Teatro Santa Cecilia con la bandiera dell’Ucraina. Ciò perchè la musica è vita e come scriveva Marco Tullio Cicerone “una vita senza musica è come un corpo senza anima”.

Con tale proposito le due Istituzioni siciliane, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e la Fondazione The Brass Group, si uniscono nuovamente dopo i successi degli ultimi anni con la realizzazione di attività concertistiche dedicate ai giovani talenti, vedi Spasimo 2020 e 2021 ed il Sicilia Jazz Festival. In scena il concerto “Francis a Tower of Groove”, domenica 13 marzo - ore 19.00 Real Teatro Santa Cecilia.

Inserito all’interno della programmazione artistica 2022 del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, il concerto rende omaggio al bassista recentemente scomparso Francis Rocco Prestia e al repertorio della band californiana “Tower of Power”. Prestia, un vero maestro del fingerstyle funk, ha fortemente contribuito alla crescita del modo di suonare il basso elettrico tanto da influenzare lo stile di molti bassisti tra cui Jaco Pastorius, Marcus Miller, John Patitucci.

La band è formata da 16 elementi tra docenti e studenti del Conservatorio. Sul palco la band che vede l’ideatore ed il solista, Fabio Crescente, composta da Fabiano Pedrullo (sax tenore 1), Francesco Patti (sax tenore 2), Michele Mazzola (sax baritono), Elisa Zimbardo (chitarra 1), Bruno Crescente (chitarra 2), Fabio Crescente (bass), Alessandro Presti (tromba 1), Filippo Schifano (tromba 2), Fabio Piro (trombone), Ciccio Leo (keyboard), Giulio Scavuzzo (congas), Laura Vassallo (vocal), Manfredi Messina (vocal), Letizia Guastella (sax alto), Piero Alessi (drums), Walter Nicosia (lead vocal).