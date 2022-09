Eleonora Strino e Francesca Tandoj in concerto allo Steri per "Jazz section"

In scena per Jazz Section nell’ambito del Festival Palermo Classica, il concerto proposto dalla Fondazione The Brass Group, Eleonora Strino e Francesca Tandoj, venerdì 2 settembre alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri.

Tra swing e be bop, tra classici della tradizione e brani originali, quello di Eleonora Strino e Francesca Tandoj è l’incontro felice di due artiste dotate di grande talento sia nella vocalità sia nella perizia strumentale. Entrambe stelle nascenti del jazz, le due musiciste riescono a far scaturire dalla fusione delle loro rispettive virtù performance ogni volta speciali, raffinate, entusiasmanti, esclusive.

La napoletana Eleonora Strino è stata folgorata sulla via della chitarra jazz dall’ascolto di “Undercurrent”, pietra miliare scaturita dall’incontro tra il piano di Bill Evans e la chitarra di Jim Hall, e da allora ha affinato tecnica e stile strumentale (ma anche vocale) giungendo a collaborazioni sempre più prestigiose, tra cui quella fondamentale con Greg Cohen, bassista di Ornette Coleman, Lee Konitz, Woody Allen e Tom Waits.

Il pianismo di Francesca Tandoj, dichiarata estimatrice di Oscar Peterson, è un’esplosione di swing capace di coniugare energia, gusto melodico ed eleganza. Questo eccitante mix ha presto imposto la musicista romana come nuovo fenomeno di piano-voce e la sua carriera, ricca di partecipazioni ai più importanti festival jazz internazionali, annovera già 5 album da leader e oltre 20 come strumentista, tre dei quali incisi col grande sassofonista Scott Hamilton.