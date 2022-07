Brasilidades, la multiculturalità del Brasile in un concerto al Miles Davis jazz club

Il progetto "Brasilidades" nasce da un ideale di divulgazione dei vari aspetti sonori che il Brasile offre, provenendo da una realtà multiculturale e multietnica, è sempre più necessario mostrare al mondo le diverse sfumature della musica afro-brasiliana, per unire fraternamente con altri movimenti mondiali della diaspora nera che stanno guadagnando sempre più notorietà e importanza in tutto il mondo grazie ad azioni e manifestazioni attiviste, culturali e artistiche.

Ideato dal cantautore e musicista Fernando Fyaman, il progetto "Brasilidades" ha trovato musicisti di altissimo livello nella regione siciliana, che hanno accettato di intraprendere questo viaggio e contribuire musicalmente con le più belle "note mediterranee" in cambio di essere contagiati con la miscellanea ritmica che ha la musica popolare brasiliana (MPB). Il concerto "Brasilidades" mostra ai suoi spettatori interpretazioni riarrangiate di grandi nomi della musica popolare brasiliana, come "Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Geronimo Santana tra gli altri e anche canzoni di Fernando Fyaman, con l'obiettivo di offrire allo spettatore un'esperienza gioiosa, vibrante, amorevole, in altre parole un'esperienza genuinamente brasiliana.