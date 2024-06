Chiude Pietra Lunare vol.4, Bradipop in concerto alla Fabbrica 102

L’ultimo appuntamento della “summer edition” di Pietra Lunare vede protagonista uno dei musicisti più trasversali di tutto il panorama cittadino, Bradipop, che sarà ospite della Fabbrica 102, lunedì 24 giugno a partire dalle 19.30.

Al secolo (scorso) Federico Cardaci è da oltre trent’anni il poliedrico polistrumentista degli Airfish, band fondamentale dell’underground palermitano, ma anche fondatore degli OtopodO e collaboratore di altre realtà “speciose” come 15-18, Paul Teglia & the Goodmakers of Shit, Fratelli Kolosimo; uno di quei musicisti che lasciano il segno.

Con all’attivo due cd editi per Sasime Records: “The Beast of…” e “Seven Leaves for a Sloth”; Bradipop ci porterà il giro per l’universo col suo aliante scoppiettante.