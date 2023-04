I Bnkr44 in concerto a Palermo per la prima volta sul palco del Beatfull Extra

In occasione del Beatfull Extra, il 2 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, si terrà il concerto Bnkr44, evento organizzato da GoMad Concerti, in collaborazione con Beatfull Extra, Produzioni DB, I Candelai e Palermo Suona.

Bnkr44, che si esibiranno a Palermo per la prima volta il progetto nato dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. A metà fra collettivo e boy band atipica, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares. Scoperti dall’etichetta Bomba Dischi, il loro prossimo album “Fuoristrada” uscirà il 28 aprile 2023 e anticiperà il tour estivo.

Dopo il loro album di debutto "44.Deluxe", hanno pubblicato i primi ep da solisti, distinguendosi subito come un elemento anomalo per la scena musicale italiana. In seguito al loro primo tour estivo e l’ingresso nel programma Radar di Spotify, il loro stile unico, frutto della fusione fra i diversi background dei componenti, viene consacrato in “Farsi male a noi va bene”; il disco è in seguito uscito in versione definitiva con la “2.0” rilasciata il 27 maggio 2022 e anticipata dai singoli "So chi sei" e "Cosa ci resta".

L?album rappresenta il manifesto dello stile dei bnkr, che declinano la loro formula urban-pop insieme alla volontà di sperimentare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri; in seguito alla release, i bnkr partono per un tour promozionale che consente loro di girare l?intera penisola in più di 30 date.

Nella parte finale del 2022 firmano importanti collaborazioni in “Botox” di Night Skinny con “Diavolo” (feat. Ghali, Rkomi e Tedua) e “Così non va” (feat. Madame, Gaia, Rkomi e Elisa) e in “X2 Deluxe” di Sick Luke con “Domani ti chiamo” (feat. Tananai). ‘Per non sentire la noia’ e “Guida spericolata” sono i singoli che anticipano il loro nuovo album.