Jazz e swing con il Blue Moon Trio: il concerto live alla Fabbrica 102

Prosegue la stagione dei live alla Fabbrica 102. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 1 dicembre alle 21 con il Blue Moon Trio. La band nasce dall'incontro di tre artisti siciliani, Roberto Gervadi, Gabriele Lomonte e Arabella Rustico, e dall'amore condiviso per il jazz e lo swing. Il loro repertorio spazia fra i grandi classici dell'era dello swing e del bebop, con autori come come Cole Porter, Duke Ellington o Charlie Parker.