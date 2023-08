Concerto jazz di beneficenza "A note for life" sul palco del Teatro di Verdura

Si terrà domenica 3 settembre alle ore 20.30, presso il Teatro Verdura di Palermo, il concerto jazz di beneficenza “A Note for Life”, organizzato in memoria di Paolo Valenti, Amedeo Tullio, Attilio Carioti dai Lions club Palermo Host, Palermo dei Vespri, Palermo Federico II, Palermo Leoni con l’Associazione Progetto Forense - Unione di Liberi Avvocati, N.I.N.A., Lympha e BCsicilia.

L'incasso del concerto di Max Pirone & Big Fat Band, Special Guest Greg, con la partecipazione di Ginevra Gilli (arpa) ed Opera Vibes (Valentina Di Franco soprano, Gabriele Palumbo percussioni, Davide Rizzuto violino), sarà devoluto in beneficenza in ambito sociale e sanitario.

Nel solco dell’esempio dei tre grandi Lions recentemente scomparsi, il ricavato della serata - che prevede un’offerta di 15 euro - servirà per interventi a favore delle comunità vicine e lontane: contributo per il restauro del crocifisso ligneo della Chiesa Santa Maria di Gesù recentemente incendiata, per la Comunità Sambaia che si occupa delle donne vittime di violenza, per la realizzazione di una stanza di accoglienza presso Breast Unit Ospedale Civico per la prevenzione e cura del tumore al seno, per la Fondazione Lions Club International Progetto Kutu in Congo.

Lions International, con più 1,4 milioni di soci, è la più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo. Da oltre un secolo i Lions agiscono e fanno la differenza in oltre 200 Paesi del mondo per aiutare chi ha bisogno. Al concerto interverrà il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso.