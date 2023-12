Concerto di beneficenza alla Kalsa con i musicisti della fondazione Teatro Massimo

Una serata per augurarsi buon Natale attraverso un evento che chiama a raccolta la comunità. Si terrà lunedì 18 dicembre con inizio alle 20.30, nella Chiesa di Santa Teresa, in piazza Kalsa, il concerto di beneficenza dei musicisti della Fondazione Teatro Massimo che l’associazione “Teatro dei Ragazzi Palermo Aps” ha organizzato nell’ambito del progetto “L’arte adotta un bambino”.

Un progetto approvato e sostenuto da Fondazione Peppino Vismara, Comune di Palermo, Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e Citta Metropolitana di Palermo. Quanto verrà liberamente donato sarà destinato alla borsa di studio che consentirà a Emanuele Lo Monaco, giovane musicista talentuoso, di frequentare il Conservatorio di Palermo.

"Emanuele ha avuto un percorso scolastico tumultuoso - afferma Pia Tramontana, presidente dell’associazione “Teatro dei Ragazzi Aps” -, ma quello che lo ha aiutato a superare tutto è stata proprio la musica. Quando l’insegnante del Conservatorio, prima tromba dell’Opera di Roma, lo ha sentito, ha capito subito le sue potenzialità. Grazie al maestro Salvo Magazzù che lo ha preparato, ora è pronto a cominciare questo nuovo percorso. Viviamo insieme a lui la gioia che sta provando per avere capito quando vale. È del resto il lavoro che facciamo in associazione, dove non insegniamo ai nostri allievi solo a cantare o a suonare uno strumento, ma ad avere fiducia nelle loro stesse capacità che spesso, per cause di varia natura, non riescono a tirare fuori".

Sarà, quindi, una serata gioiosa, quella in programma, durante la quale saranno eseguite musiche di Vivaldi, Corelli, Grieg e Dvorak, diretti da maestro Daniele Malinverno. Ingresso libero con offerta volontaria.