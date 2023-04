Concerto di beneficenza del coro "G.P. da Palestrina" alla Chiesa San Carlo Borromeo

Domenica 23 aprile ore 21 presso la Chiesa San Carlo Borromeo, Concerto di Beficenza del Coro "G. P. da Palestrina" di Palermo. Il programma prevede l'esecuzione di alcune Antifone Mariane (Gregoriano), pezzi solistici di Hildegard of Bingen e Gautier de Coincy (XII sec.), brani tratti dal Laudario di Cortona (XIII sec.) e brani di polifonia sacra rinascimentale di G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria e J. Van Berchem. I fondi raccolti andranno a sostegno dei bisognosi della comunità San Carlo Borromeo.



Ricomincia l’esperienza di fede, attraverso il canto, del coro “G. P. da Palestrina” di Palermo che dal 1983 ha tenuto più di 150 concerti e svolto servizio liturgico presso la diocesi di Palermo. Il coro denominato inizialmente "Exultate Deo" e poco dopo “G. P. da Palestrina” ha una lunga storia alle spalle che inizia nel 1983 sotto la guida del M° Giovan Battista D'Asta. Il debutto avviene nel 1984 con un concerto di musica rinascimentale sacra e profana presso la Chiesa SS. Salvatore a Palermo. Il coro ha svolto, sin dagli esordi, attività concertistica sempre con successo di pubblico e di critica.

Sono da ricordare le esecuzioni della Via Crucis di F. Liszt, del Gloria di A. Vivaldi, del Messiah di G.F. Handel, del Magnificat di J.S. Bach, del Requiem e della Messa dell'Incoronazione di W. A. Mozart con l'orchestra dell'Accademia Musicale Ars Antiqua e gli artisti dell'Associazione Musicale “Arturo Toscanini” presso il Politeama Garibaldi, la Cattedrale di Palermo, il Duomo di Monreale, la Basilica San Francesco d’Assisi e la Chiesa San Francesco d’Assisi all’Immacolata di Catania per citarne solo alcune. Oggi, a distanza di quasi 10 anni dall’ultimo concerto pubblico, l’esperienza del coro “G.P. da Palestrina” continua e ri-comincia sotto la guida del M° Giosuè D’Asta (compositore e organista) che dal 2007 si dedica con gusto e passione alla cura della musica liturgica presso la diocesi di Palermo (Cattedrale di Palermo, San Carlo Borromeo, Mater Ecclesiae, Sant’Ernesto, Istituto dei Ciechi).



Giosuè D’Asta è un compositore e organista palermitano laureato in filosofia. Ha svolto servizio liturgico come organista e direttore di coro presso le diocesi di Palermo, Catania, Milano e Roma. Dopo aver completato la formazione accademica in conservatorio si perfeziona in composizione con Pippo Molino (Conservatorio G. Verdi) Carmelo Chillemi (Conservatorio A. Corelli) in direzione di coro con il padre Giovan Battista D’Asta (Direttore d’ Orchestra), in organo con Volker Kohlheim (Duisburg) e Giuseppe Mazzola (Bergamo), in musica per film con Christopher Young (Los Angeles). Collabora come orchestratore, arrangiatore e compositore con alcune produzioni Americane, Tedesche e Coreane. Ha al suo attivo diverse composizioni per la sacra liturgia, colonne sonore e brani da concerto. Dal 2021 è direttore artistico dell’Accademia Musicale Ars Antiqua. Ad ottobre 2022 viene nominato Presidente dell’Associazione Musicale “Arturo Toscanini. Oggi è organista presso la Cattedrale di Palermo, San Carlo Borromeo, Mater Ecclesiae, Istituto dei Ciechi. È direttore del Coro “G. P. da Palestrina” del quale è stato corista e maestro collaboratore per più di 10 anni. Per ulteriori informazioni visita il sito: www.giosuedasta.com.



“La musica come arte può essere un modo particolarmente grande di annunciare Cristo, perché riesce a renderne percepibile il mistero con un’eloquenza tutta sua”. (Benedetto XVI, Sulla Musica, Discorso 12.02.09). Info e Prenotazioni 329.80.14.650