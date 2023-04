Concerto di Begelman e Buccarella per la stagione di Musicamente

La XII esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue con Boris Begelman (violino) e Andrea Buccarella (clavicembalo) insieme per un concerto che vede protagoniste le sonate per violino e cembalo di J.S.Bach. L’appuntamento è il 27 aprile, alle 20.45, all’Oratori di Santa Cita di Palermo.

l ciclo delle sei sonate à cembalo concertato e violino solo fu composto durante il periodo nel quale Bach passò a Köthen, ovvero dalla fine del 1717 ai primi mesi del 1723. In questo periodo Bach alloggiò presso la corte del principe Leopoldo, dove prese servizio come maestro di cappella e direttore della musica da camera. Bach in questo periodo elaborò una forma di nuova concezione: la sonata concertante per strumento a tastiera e strumento melodico, di cui sono un perfetto esempio le 6 sonate per cembalo e violino e le 3 sonate per cembalo e viola da gamba.

La principale novità di questa nuova forma consisteva nel fatto che il clavicembalo non fosse relegato a mero accompagnamento del solista, come ad esempio nelle sonate per violino e basso continuo, ma che avesse un ruolo paritetico ad esso. La cura che Bach dedicò alla composizione delle 6 sonate per clavicembalo e violino è testimoniata inoltre dalle numerose revisioni apportate alle sonate in epoche più tarde, durante gli anni in cui il compositore era in servizio a Lipsia (intorno al 1725-1730 prima e poi nel 1749). Tutte le sonate sono scritte in forma di trio e seguono regolarmente la struttura canonica in quattro movimenti all’italiana (lento-veloce-lento-veloce.