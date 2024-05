Concerto nella basilica di San Domenico con bel canto chorus e nova amadeus chamber orchestra

Nella splendida cornice della Basilica di San Domenico si esibirà sabato 8 giugno alle 21 il Bel Canto Chorus, proveniente dallo stato americano del Milwaukee accompagnato dalla Nova Amadeus Chamber Orchestra.

Sin dalla sua fondazione nel 1931, il Coro Bel Canto ha cercato di offrire ai suoi cantori l’opportunità di uno stimolante repertorio corale e orchestrale. In quanto "voce della comunità", l'organizzazione cerca di tessere il tessuto culturale dello Stato del Milwaukee e migliorare la qualità della vita nella comunità attraverso una serie di concerti, tournée internazionali e collaborazioni con gruppi strumentali come la Milwaukee Symphony Orchestra e la Milwaukee Chamber Orchestra.

Il Coro Bel Canto è conosciuto in tutto il mondo della musica corale come istituzione preminente di arti vocali ed è composto da persone che provengono da tutti i ceti sociali con un talento straordinario. Tutti i cantori rispettano elevati standard musicali e dedicano più di 35 ore di prove per ogni concerto.

I membri del Bel Canto Chorus si sono esibiti a livello internazionale all'acclamato Festival musicale di Spoleto in Italia, ai Festival di Troyes e Reims in Francia, al Festival di Llangollen in Galles e ai Festival di Elora e Huntsville in Canada. Il coro si è esibito con orchestre in Argentina, Uruguay, Francia e Irlanda. Nel giugno 2017, Bel Canto si è esibito in concerto in Germania e Repubblica Ceca.

Da 32 anni il M° Richard Hynson è direttore musicale del Coro del Bel Canto. Nel 2012, ha ricevuto l'American Prize in Direzione di Coro. Questo premio nazionale fornisce valutazione, riconoscimento e ricompensa ai migliori artisti, ensemble e compositori americani. Nell'assegnare il premio, il comitato dell'American Prize ha scritto: "Durante i suoi 24 anni come direttore musicale, il Dr. Richard Hynson ha trasformato il Bel Canto Chorus di Milwaukee da un venerabile coro comunitario a una vivace organizzazione artistica di successo, rispettata per la sua eccellenza artistica, innovativa programmazione e sensibilizzazione di grande impatto…”



Il Coro accompagnato dalla Nova Amadeus Chamber Orchestra eseguirà:

Lux Aeterna - Morten Lauridsen

Portait of a Lady - Deems Taylor

Gospel Mass - Robert Ray

Belseed are the Dead - Richard Hyson

Steel Away - Michelle Hynson

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito