Spazio Franco, nel centenario della nascita l'associazione Kandinskij il concerto per Luigi Nono

Nuovo appuntamento per la XXXIII stagione dell’ Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo, che mette a segno uno splendido colpo visto che, nell’anno in cui cade il centenario della nascita di Luigi Nono, raccoglie l’invito del centro di ricerca e produzione musicale come Tempo Reale che propone domenica prossima (2 giugno) alle 19 allo Spazio Franco, un omaggio completo al compositore veneziano, in uno spazio non canonico (i Cantieri della Zisa) come erano alcuni siti dove Nono amava suonare. Protagonista di “Improvvisamente Nono”, uno degli interpreti principali della musica del compositore come Giancarlo Schiaffini (tuba) e il soprano Monica Benvenuti, già musa di Sylvano Bussotti, con Tempo Reale (Live electronics e regia del suono).

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Tempo Reale (il centro di ricerca fondato nel 1987 da Luciano Berio) e uno degli interpreti principali della musica di Nono, Giancarlo Schiaffini. Il concerto ha aperto il Tempo Reale festival, recuperando una pietra miliare della produzione impegnata di Nono come “La fabbrica illuminata” del 1964, per soprano e nastro magnetico, frutto delle voci e dei suoni registrati nell’acciaieria Ansaldo di Genova, poi riprocessati elettronicamente. In programma anche l’”Omaggio a Emilio Vedova”, per nastro magnetico; “Post-prae-ludium n. 1 per Donau”, per tuba e live electronics (1987). E “Improvvisamente”, per voce, tuba e live electronics (2024) di Monica Benvenuti, Francesco Giomi, Giancarlo Schiaffini.

Tutti i concerti sono realizzati con il contributo del Mic (Ministero della cultura) e della Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche). Partner di rilievo l’European Orgel Festival, l’Aiam (Associazione italiana Attività Musicali), il SiMuA (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione, la Congregazione S. Filippo Neri di Palermo, il Festival A. Schweitzer e CoopCulture. Intero € 10, ridotto studenti, over 70 e personale Unipa: € 5