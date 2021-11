Bach e i suoi figli, clavicembalo e violino barocco per un omaggio al grande compositore

Dopo un avvio entusiasmante e il primo concerto sold out, la stagione dell'associazione Kandinskij si prepara ad un appuntamento particolarmente prezioso, e non solo per il “contenitore”.

Il secondo concerto del cartellone curato da Aldo Lombardo formato da sei recital nel segno di Bach, sarà infatti ospitato domenica 28 novembre alle 19 nell’Oratorio dell'Immacolatella, vero gioiello barocco (tra la basilica san Francesco d'Assisi e l’oratorio di san Lorenzo) che possiede una particolare caratteristica acustica ed architettonica: sotto l'affresco del Bongiovanni e guardate a vista dai putti in stucco di Procopio Serpotta, suoneranno due giovani musiciste straniere che studiano e vivono a Palermo; la violinista argentina Andrea Beatrix Lizarraga e la clavicembalista messicana Daniela Lopez Quesada si dedicheranno alle sonate per violino barocco e clavicembalo scritte da Johann Sebastian Bach e da tre dei suoi (venti) figli, ovvero il compositore, organista e matematico Wilhelm Friedmann, il clavicembalista e maestro di cappella Johann Christian e il clavicembalista e organista Carl Philipp Emmanuel. La stagione è organizzata dall'associazione Kandinskij con il supporto del Ministero della Cultura, l’assessorato regionale al Turismo, il SiMuA, la Compagnia dell'Immacolata Concezione, il museo archeologico Salinas e CoopCulture.