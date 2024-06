Sicilia Jazz Festival 2024, il concerto di Arturo Sandoval apre al Verdura la quarta edizione

Arturo Sandova inaugura il Sicilia Jazz Festival 2024. L'indiscusso campione internazionale, vincitore di numerosi Grammy Awards, si esibirà il 23 giugno al Teatro di Verdura. Famoso per la sonorità potente e luminosa, per la nitidezza con cui scolpisce le note e per le superbe doti compositive (molti suoi brani sono nel repertorio stabile della OJS, da lui già diretta in passato), il trombettista cubano ha avuto come primo mentore Dizzy Gillespie, pioniere sia del be bop che del latin-jazz, e del leggendario maestro ha saputo brillantemente proseguire e sviluppare l’estetica, personalizzandola con quelle peculiarità che gli derivano dalle proprie radici caraibiche.

La geniale propensione a fondere musiche diverse Sandoval la dimostrava fin dal 1973 quando, poco più che ventenne, fondava con altri giovani talenti cubani l’orchestra Irakere, presto divenuta celebre per la originale sintesi tra jazz, rock ed i ritmi della santeria afrocubana. L’incontro con Gillespie (che lo aiuterà a chiedere prima asilo e poi la cittadinanza statunitense) schiuderà a Sandoval le porte della scena internazionale, dandogli la possibilità di suonare accanto ad artisti celebri (tra cui Woody Herman, Stan Getz, Woody Shaw, Frank Sinatra e Michel Legrand) e con le più prestigiose orchestre, sia jazz che sinfoniche.