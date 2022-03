L'arte per la pace in Ucraina, concerto di sostegno al Teatro di Odessa

L'arte per la pace, il 3aprile alle 20.30, nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria (Piazza Bellini): concerto di sostegno al Teatro dell'Opera di Odessa in Ucraina in ricordo di Massimo Barrale.

Domenica 3 aprile, alle 20.30 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Palermo, verrà eseguita la composizione per soprano, mezzosoprano e orchestra di Giovanni Battista Pergolesi, lo Stabat Mater. Dal grido d'aiuto accorato del mondo dell'arte e della musica ucraino, il musicista e direttore d'orchestra Alberto Veronesi, ha realizzato con l'aiuto di diverse istituzioni una tournée per contribuire al recupero e al sostegno degli artisti del Teatro di Odessa distrutto durante un raid.

L'iniziativa ha lo scopo preciso di raccogliere fondi necessari per aiutare gli artisti in difficoltà nella propria città, dopo più di trenta giorni, ancora sotto attacco. Questo progetto accolto e condiviso da nord a sud farà il giro dell'Italia intera con l'obiettivo di sensibilizzare e risvegliare le nostre coscienze. Il concerto di beneficienza è supportato dall'Associazione Partecipalermo e dal Monastero di Santa Caterina.

Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater per soprano, mezzosoprano e orchestra. Dal Teatro di Odessa saranno presenti: soprano Haiane Arutiunian, mezzosoprano Olha Kreps, solista di ballo Katerina Burdik. Piccola Orchestra di Palermo. Direttore Alberto Veronesi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti