L'arte della musica per la legalità: il concerto dell'orchestra Florulli a Villa Filippina

Venerdì 18 giugno alle 21:15 al Parco Villa Filippina, a Piazza San Francesco di Paola a Palermo, si terrà il concerto “L’Arte della Musica per la Legalità” dell’Orchestra Florulli, organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Lidio Florulli, Direttore di grande fama, ha seguito i corsi di direzione d’Orchestra presso l'Accademia Chigiana di Siena con il Maestro Ferrara e nell’86 con Giulini. Nell'87, a L’Aquila si classifica primo al concorso internazionale di direzione d'orchestra. Direttore di diverse formazioni orchestrali, del teatro Massimo Bellini di Catania, Florulli ha effettuato tournèe come direttore ed è stato ospite di prestigiose orchestre in Europa e negli U.S.A. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, per ultimo la Tessera del Mosaico Palermo.

L'orchestra Florulli si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti in Italia e all’estero. Nel 1995 a Strasburgo al Parlamento Europeo, in presenza di Mitteran, nel 1997 a Palermo in presenza del capo dello stato Oscar Luigi Scalfaro e nel 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha tenuto un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo, alla presenza del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Attualmente l'orchestra continua la sua attività con un repertorio sempre più ricco, riscuotendo successo di critica e pubblico.

La voce solista del Concerto sarà quella di Serena Vitale: nata a Palermo, inizia gli studi di canto lirico come soprano nel 2009, negli anni a seguire svolge un'intensa attività come protagonista in numerose produzioni teatrali. Al Sax la solista Stefania Lanzetta: Diplomata in pianoforte e sax, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali esibendosi in varie formazioni orchestrali. La serata sarà presentata da Anna Cane.

Nel repertorio dell’Orchestra, durante la serata, previste le più belle e amate colonne sonore di Morricone, Zimmer e Piovani , altri brani della musica internazionale e “Cuori coraggiosi” in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

