Alla Galleria delle Vittorie sonorità jazz e blues con il concerto dell'Art Deco duo

Sarà una serata piena di ritmo, calda e coinvolgente, quella in programma dalle 20 alle 23 di sabato 30 ottobre, alla Galleria delle Vittorie, in via Maqueda 299.

Protagonista sarà l’Art Deco Duo. La voce di Alessandra Donzelli e la chitarra di Adriano D’Amico ci regaleranno le sonorità Soul, R&B, Blues e Jazz attraverso l’ascolto di brani tratti dal repertorio di artisti del calibro di Amy Winehouse, Michael Bublé, Nina Zilli, Bill Withers, Etta James, Ray Charles, James Brown, i Beatles, Blondie, Adele, Rihanna, - Norah Jones, Annie Lennox, Mina, Bruno Martino - solo per fare qualche esempio - , colonne sonora della vita di tutti noi.

Uno spazio, la Galleria delle Vittorie, che sorge nel cuore del centro storico, recuperato e riconsegnato alla città dall’imprenditore Filippo Genovese. Un luogo nel quale l’arte e la cultura trovano la loro sede ideale. Ingresso libero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...