Armonie di Natale, il Goethe Chor in concerto nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù

Il Goethe Chor di Palermo è felice di invitarvi al secondo concerto della stagione natalizia, che si terrà presso la chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, in via Filippo Parlatore 67, alle ore 19.00. Il coro proporrà un repertorio di brani sacri e natalizi. Ingresso libero con raccolta fondi in favore dell'ass. Bayty Baytik "casa mia è casa tua" Onlus.