L'idolo della generazione "Z" in concerto a Bagheria: Ariete al Piccolo Parco Urbano

Nuovo concerto di Ariete. Appuntamento venerdì 19 agosto al Piccolo Parco Urbano (in collaborazione con GoMAd Concerti). I biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 14 di domani venerdì 4 marzo su www.puntoeacapo.uno e circuiti abituali.

Portavoce della nuova Generazione Z, Ariete è la giovanissima cantautrice che ha appena debuttato con il tanto atteso album “Specchio” (Bomba Dischi) arrivato dopo il grande successo degli Ep “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L'Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021.

L’album uscito da meno di una settimana ha già registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Le 21 date live in programma nell’estate 2022 seguono i concerti di Ariete del 2021 che hanno visto la cantautrice registrare un successo straordinario. Dopo aver annunciato il tour nei club che in pochi giorni ha visto 6 date su 8 sold out, ora la cantautrice del momento posticipa le date riprogrammandole e aggiungendone 13 nuove, per un totale di 21 live in partenza da Giugno. Il tour è una produzione Bomba Dischi e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date e le nuove venue.

Il nuovo singolo “Castelli di Lenzuola” che è uscito insieme al nuovo album “Specchio”, da ieri è accompagnato anche dal video ufficiale prodotto da Illmatic FIlm Group con la regia di Simone Peluso. Nella traccia, la cantautrice racconta e canta al meglio il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e nel videoclip viene raffigurata affiancata da due bambini, simbolo di purezza e innocenza, che giocano senza preoccupazioni.

“Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo riportando alla mente istanti di vita passata, alla fragilità dell’anima tormentata dalle dolorose delusioni sentimentali.

Un viaggio introspettivo e una finestra aperta su se stessi, che indaga il passato, le paure, i ricordi e le proprie debolezze attraverso un sound malinconico e nostalgico. Per questo progetto, Ariete si affianca ad alcuni artisti che caratterizzano la scena contemporanea, tra rap e cantautorato. In “Specchio” partecipano infatti Madame, la giovanissima rapper che firma il brano “Cicatrici” e Franco126, tra i più apprezzati autori indie pop del momento, che ha collaborato nel brano “Fragili”.