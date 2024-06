Teatro Agricantus, concerto del Quartetto Areasud con Alfredo Giammanco 

Al Teatro Agricantus, diretto da Vito Meccio, continuano gli appuntamenti di “Musiche Mediterranee”, la rassegna musicale organizzata in sinergia con l’Associazione culturale Formedonda di Palermo grazie al contributo del Fondo Imaie e curata da Mario Crispi, che propone uno spaccato delle realtà più significative del panorama musicale siciliano e della sua dimensione mediterranea.

Martedì 25 giugno sarà la volta di Areasud Electric Roots – Concert, prima produzione in studio di un collettivo musicale che nasce nel 2023 come progetto parallelo del Quartetto Areasud (attivo in Sicilia dal 2010 nel folk e nella world music) che incontra il produttore e compositore palermitano Alfredo Giammanco (sound designer, direttore musicale di MiC Open Orchestra, nel progetto Music in the Circle co-finanziato dall'Unione Europea).

Il Quartetto Areasud esegue musiche originali di ispirazione tradizionale principalmente legate alle culture siciliane e calabresi, territori da secoli al centro del Mediterraneo, "grande brodo musicale" di popoli che condividono uno stesso destino e una comune identità espressiva. La loro interpretazione della tradizione però non risulta strettamente filologica, ma lascia ampio spazio all'espressione personale e quindi a quel processo di permanente composizione e ri-creazione che è caratteristico della musica di tradizione orale.

Ad un ricco repertorio di tarantelle, in cui zampogna e friscalettu sono protagonisti assoluti, si affiancano canti rituali, favole e serenate che raccontano con il suono e la lingua nativa, un pezzo di storia degli stessi musicisti che provengono da esperienze internazionali e da ben noti gruppi di world music come i Nakaira e Oi Dipnoi. On stage: Maurizio Cuzzocrea (chitarra battente, marranzano, tamburello, voce), Franco Barbanera (friscalettu, zampogna a chiave, gaita galiziana, flauti) Giampiero Cannata (basso e mandola), Mario Gulisano (tamburelli, bodhràn, marranzano, voce), Alfredo Giammanco (elettronica).