Una serata tra jazz e bossa nova, Arabella Rustico trio in concerto al Miles Davis

Una serata tra jazz e bossa nova per chiudere la settimana musicale in bellezza. L’Arabella Rustico trio suona il 10 ottobre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco Arabella Rustico alla voce e al contrabbasso, Edoardo Donato al sax e Vincenzo Piccione Pipitone al pianoforte. Il trio propone atmosfere swing attraverso l’esecuzione di alcuni classici del repertorio jazz. A questi si alterneranno momenti e suggestioni diverse: bossa nova, brani strumentali e tanto altro.

In programma una live performance su repertorio neo soul. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il servizio al tavolo durante il concerto costa 3 euro, oltre la consumazione.

