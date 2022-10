L'umorismo nero e dissacrante degli Apocalypse Wow alla Fabbrica 102: l'appuntamento

Tutto pronto alla Fabbrica 102 per ospitare l'esibizione degli Apocalypse Wow, per un appuntamento che non deluderà le attese di chi si aspetta una serata all'insegna della buona musica, dell'umorismo nero e della danza sfrenata.

Dopo la loro esibizione all’Ypsigrock nel 2021, le partecipazioni al Sicily Fest, al Business Design Centre di Londra e ai recenti festival estivi siciliani come l'Ellenic Music Festival ed il Mish Mash, l’irriverente duo si appresta ad affacciarsi ai club, con il concerto in programma sabato 29 ottobre alla Fabbrica 102, a partire dalle 21. Influenze afro e sonorità electro, condite da testi dissacranti, si miscelano in un calderone “global” ad alto contenuto danzereccio.