Apre Jazz Steri24: sul palco la Pacific Mambo Orchestra e l'Orchestra Jazz Siciliana

Indirizzo non disponibile

Jazz Steri24 apre i battenti con una prima esclusiva mondiale, un concerto pieno di ritmo e grinta con atmosfere sonore latino-americane, che vede protagonisti due delle più riconosciute orchestre del panorama internazionale: la Pacific Mambo Orchestra e Orchestra Jazz Siciliana, dirette dal Maestro Domenico Riina.

La rassegna, che porta la firma della storica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group con la direzione artistica di Luca Luzzu, inaugura il 25 luglio, alle ore 21.30, con il concerto A Grammy in town. Un appuntamento, in collaborazione con Palermo Classica.

L'evento di grande spettacolarità in esclusiva nazionale vede assieme la OJS, formazione tra le più longeve e blasonate del panorama jazz europeo, e la PMO, oggi forse la migliore big band latina del continente americano, come conferma il Grammy Award conquistato sin dall’esordio discografico.

Il rapporto di collaborazione con la l’OJS è nato grazie alle applaudite performance (nel 2019 al Santa Cecilia e tre anni dopo allo Steri) che avevano coinvolto il vulcanico tastierista messicano Christian Tumalan, re del nuovo mambo e co-fondatore della PMO, ed in questi anni ha acquistato spessore e continuità al punto che nei tour europei la big band americana sovente chiama nelle proprie fila alcuni virtuosi dell’orchestra siciliana, come accadrà anche quest’anno al festival francese Tempo Latino che si tiene a fine luglio a Tolosa.

Nel concerto che inaugura la rassegna allo Steri, invece, saranno le voci soliste e la sezione ritmica della PMO ad unirsi ai fiati della OJS per una serata che promette di ridefinire i contorni di una musica capace di rimanere fedele alla tradizione di mambo, salsa, cha cha cha, bachata e latin-jazz ma di aderire anche a forme sonore più moderne ed attuali.