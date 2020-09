"Venerdì al Parco", aperitivo sulle note di Carla Restivo Funk a GoGo a Villa Tasca

Venerdì 11 settembre, alle ore 19.30, appuntamento sotto gli alberi illuminati dell'area ristoro del Parco di Villa Tasca con la rassegna "Venerdì al Parco".

L'aperitivo concerto avrà le note di Carla Restivo Funk a GoGo, progetto dal repertorio accattivante ed eclettico che si muove dai The Meters a Scofield, passando per cover in chiave funk di brani dell’era contemporanea come i Nirvana. I musicisti della band sono Carla Restivo, giovane promessa del sax di ritorno dal Berklee College di Boston, Alessandra Arno alla chitarra, Luca De Lorenzo al basso elettrico e Francesco Tavormina alla batteria.

L’ingresso è aperto anche ai non possessori di biglietto annuale e prevede la consumazione obbligatoria (12 euro con food & drink oppure 12 euro con due drink). Si consiglia la prenotazione dei tavoli chiamando o direttamente presso la biglietteria del parco. Per tutto settembre il Parco di Villa Tasca accoglierà i visitatori anche la sera per l’aperitivo, tutti i giorni dal martedì alla domenica fino alle 22.30. Ci si potrà quindi fermare al tramonto per mangiare un boccone godendo del fresco degli alberi e della sera. L’ingresso dalle 19.30 in poi è aperto anche ai non possessori di biglietto annuale.