Antonella Ruggiero farà tappa a Cefalù con il suo "Cattedrali": il concerto al Duomo

Venerdì 5 gennaio il viaggio musicale di Antonella Ruggiero farà tappa a Cefalù con il suo “Cattedrali”, dedicato al virtuoso intreccio emotivo di organo e voce umana. L'appuntamento si terrà nell'ambito dell'iniziativa La Via dei Presepi, organizzata dalla Diocesi di Cefalù e dalla Proloco della cittadina normanna.

Antonella Ruggiero, considerata universalmente una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, incanterà i presenti in un luogo di spiritualità dalla bellezza unica come la Basilica Cattedrale di Cefalù. Ad accompagnarla durante la serata il maestro Roberto Olzer.

L'artista, dopo il percorso con i Matia Bazar, durato quattordici anni e una pausa di sette anni, ha ripreso la sua attività nel 1996, spaziando dalla musica sacra al jazz, passando per la musica ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare. “Cattedrali” è un progetto musicale nato con il restauro dell’organo Mascioni della Cattedrale di Cremona in collaborazione con il Maestro Fausto Caporali, organista residente e professore al Conservatorio di Torino.

Un progetto scaturito dalla minuziosa e attenta ricerca di Antonella Ruggiero, che l’ha portata a scegliere brani già affrontati in passato in diverse vesti, come l'Ave Maria di Gounod e il Panis Angelicus di Frank, sia a incontrare musica per lei inedita, come l'Ave Maria di Franz Biebl e Ave Maris Stella di Mark Thomas, entrambi compositori del '900. E poi l’Ave Maria di De Andrè e un omaggio alla tradizione della musica popolare con O Sanctissima e il canto tradizionale sardo Deus ti salvet Maria. Un’altra originale proposta sono il Kyrie e il Gloria tratti dalla Missa Criolla di Ariel Ramirez con un nuovo arrangiamento per organo e voce del M° Caporali.

Grazie alla voce suggestiva di Antonella Ruggiero, sarà possibile vivere una serata unica di musica e di parole che aiuteranno a meditare il mistero grande della nascita di Gesù. L'ingresso in cattedrale è libero e sarà consentito dalle 19.30 alle 20.30 fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'inizio della serata è previsto per le ore 21.