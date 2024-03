Anna Castiglia in tour, la cantautrice catanese in concerto al Mind

Anna Castiglia, catanese classe 1998, è una cantautrice come non se ne incontrano più facilmente, la sua figura sul palco diventa un tutt’uno con il suo strumento, con la sua chitarra, immagine cara al panorama del cantautorato nostrano. L'appuntamento a Palermo è il 5 aprile al Mind.

Anna Castiglia ha aperto alcune delle date del tour teatrale di Max Gazzè, conclusosi a dicembre 2023. Da aprile si esibirà con la sua band in una tournée che toccherà diversi club dello stivale. Un’occasione per condividere i suoi lavori inediti con il pubblico, brani che andranno poi a comporre la tracklist di quello che sarà il primo album della cantautrice siciliana.

Un modo di far vivere le canzoni ancor prima della pubblicazione vera e propria, un laboratorio musicale a scena aperta, dove il pubblico dei concerti è non solo spettatore ma anche parte della nascita e della costruzione di un disco. Reduce dal recente successo del singolo Ghali, il suo inno alle colpe, e dall’uscita dell’ultimo brano “Participio Presente”, (disponibile in tutti gli store digitali su etichetta Otrlive distribuita da Ada/Warner Music), Anna Castiglia sarà in tour per tutto il mese di aprile.

"Participio presente" racconta degli artisti emergenti e della loro condizione. “Un participio presente eterno che faticosamente diventa passato e soprattutto futuro - dice Anna Castiglia -. La famosa gavetta che non ha una durata definita, una corsa in una strada affollata alla ricerca di successo, considerazione, stabilità o di quella proposta indecente che ti fornirà il pass per il mondo al participio passato, per le terre emerse. Ma bisogna affrontare tanti compromessi che rischiano di farti perdere pezzi durante il tragitto”.

Anna Castiglia, che vive a Milano dove studia canto pop/rock al Conservatorio Giuseppe Verdi, ha recentemente firmato con OTR Live per il management. Dopo aver pubblicato cinque singoli da indipendente (disponibili su tutte le piattaforme digitali) l'artista catanese non vede l’ora di proseguire nel suo percorso musicale cominciato diversi anni fa e che l’ha vista formarsi tra Torino e Milano. A Torino - insieme a Francamente, Rossana de Pace, Irene Buselli e Cheriac Re - fonda Canta Fino a Dieci, il collettivo di cantautrici femminista con l’obiettivo di contrastare il gender gap nel mondo della musica.