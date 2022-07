Anita Vitale quartet: al Miles Davis il concerto Munafò, Buccafusco e Graceffa

Anita Vitale cantante messinese vincitrice assoluta della prima edizione del Made in New York Jazz Competition, primo contest mondiale dedicato alla musica jazz e disputato interamente online che ha avuto come giudici tre mostri sacri del jazz internazionale, Lenny White, Joe Lovano e Randy Brecker.

Già vincitrice della categoria “Solo vocal”, si è aggiudicata il trofeo assoluto del concorso avendo la meglio sui vincitori delle categorie “Solo instrumental”, “Big Band”, “Small Band”, “Arrangiamento” e “Composizione”. Per l’occasione si esibirà in quartetto con Sergio Munafò alla chitarra, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Carmelo Graceffa alla batteria. Il repertorio del concerto prevede l'esecuzione di standard della tradizione Jazz oltre ad alcune composizioni della cantante.