La bossa nova incontra il jazz, allo Spasimo il concerto del quintetto di Ana Flora

Note di Bossa Nova e jazz sul palco della rassegna Spasimo 2020 - musiche di una nuova alba con il concerto che vede protagonista la vulcanica Ana Flora in quintetto, la cantante che tutti ricordano anche per il brano Fortuna cantato con Mario Venuti. Appuntamento venerdì 11 settembre alle ore 21.30 nello spettacolare scenario della Chiesa Santa Maria dello Spasimo. L’esibizione si preannuncia ancora una volta affascinante per la sua originalità grazie ai brani di stampo sudamericano, inseriti nel programma e che vedrà sul palco oltre alla cantante brasiliana musicisti che vantano importanti collaborazioni internazionali e dischi pubblicati. Sul palco con Ana Flora, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al basso elettrico, Giuseppe Urso alla batteria e Vincenzo Favara alle percussioni.

Ana Maria Florentino Dos Santos nasce in Brasile, dove inizia anche la sua carriera musicale. Qui infatti canta la samba, la bossa nova e varie sonorità latino americane. Arriva in Italia all’inizio degli anni Duemila, dove incontra, grazie a un’esibizione al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il musicista e produttore Franco Tanasi. Con lui Ana partecipa al Festivalbar del 2002 con “Paraiso do mundo”. Dopo un duetto con Mario Venuti, nel 2007 esce il suo primo album, Fortuna. A tre anni di distanza viene realizzato Poetica, il cui primo singolo è " A Rosinha", in collaborazione con Fabio Concato. Il repertorio scorre vivacemente in una rilettura dei brani di alcuni tra i massimi esponenti di genere, da Joao Bosco a Djiavan, da Chico Buarque a Antonio - Carlos Jobim. Ana Flora ritorna a Palermo dopo il bel concerto dello scorso febbraio al Teatro Santa Cecilia, insieme a Robertinho De Paula.

Ricordiamo che la rassegna concertistica Spasimo 2020 è una iniziativa che che aggrega gli enti principali di produzione quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e l'Associazione Amici della Musica. Durante i concerti, si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina per l’accesso in sala, e che è consigliabile l’acquisto online. Info biglietti e prenotazioni: brasspalermo@gmail.com.