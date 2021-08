Ana Flora brazil project in concerto: il live al Miles Davis jazz club

Una serata dedicata a chi ama il jazz dai suoni brasiliani. L’Ana Flora Brazil project suona l’uno settembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Ana Flora porterà sul palco composizioni di Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, ma anche dei classici del jazz in una veste brasiliana. Sarà un viaggio nella contaminazione musicale. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

