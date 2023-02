La siesta napoletana al Politeama, il concerto di sei violoncellisti under 30 per Amici della Musica

Un appuntamento davvero particolare quello che l’Associazione Siciliana Amici della Musica propone al pubblico lunedì 27 febbraio alle 17.15 al Politeama Garibaldi: protagonista sarà l’ensemble Siesta napoletana, formato da sei violoncellisti, tutti under 30, che hanno deciso di ideare un nuovo progetto artistico autonomo dopo anni di formazione e di affiancamento di grandi musicisti.

L’ensemble prende il nome da un gioco di parole sulla “sesta napoletana”, accordo di note che ha contraddistinto la produzione musicale della così detta “Scuola napoletana” del XVIII secolo - di cui sono esponenti compositori come Scarlatti e Cimarosa - e che poi venne adottato in tutta Europa.

I sei componenti sono tutti giovanissimi musicisti che hanno bruciato le tappe: la maggior parte di loro ha conseguito il diploma di conservatorio prima di compiere i 20 anni, molti hanno iniziato a studiare il violoncello ancor prima di frequentare la scuola elementare. Negli anni più recenti i loro maestri sono stati “mostri sacri” dello strumento come Enrico Dindo, Giovanni Sollima ed Enrico Bronzi. Hanno frequentato istituzioni prestigiose come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Hochschule di Berna, l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona.

Fra loro anche la palermitana Silvia Gira, classe 1998, allieva del Conservatorio della città natale, dove ha conseguito il diploma col massimo dei voti a soli 17 anni. Il programma che eseguiranno per gli Amici della Musica dal titolo “Viaggio” si apre con La sostanza dei sogni, un brano originale per sei violoncelli di Giovanni Sollima e - sempre di Sollima - l’arrangiamento del Tema popolare macedone. Di Samuel Barber si ascolterà l’Adagio per archi op. 11, quindi le Danze popolari rumene di Bela Bartók e il Requiem di David Popper (originariamente per tre violoncelli e pianoforte, eseguito in un arrangiamento di Alabaster). Poi Tanguera dell’argentino Mariano Mores ed infine le melodie ebraiche di Ernest Bloch nel trittico From Jewish Life.

È possibile acquistare i biglietti del concerto (intero 20 euro, ridotto 15 euro e anfiteatro 10 euro) presso i punti vendita Mondadori Point (via Mariano Stabile 233) e Spazio Cultura Libreria Macaione (via Marchese di Villabianca 102), il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi o online su www.amicidellamusicapalermo.it.