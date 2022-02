Il flauto di Andrea Griminelli, il piano di Amedeo Salvato: concerto di San Valentino al Politeama

Si è classificato sul podio, al terzo posto, nella classifica Plus Music Award 2021, il flautista emiliano Andrea Griminelli che, insieme al pianista Amedeo Salvato, sarà protagonista del concerto di apertura della stagione serale 2022 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Lunedì 14 febbraio, alle 20.45, al Politeama Garibaldi di Palermo, il duo eseguirà un viaggio attraverso le colonne sonore dei film più evocativi della storia del cinema che spazierà tra autori ed epoche differenti. Nel programma Carl Reinecke (Sonata Undine, opus 167), Gabriel Fauré (Fantasia op. 79), Wilhelm Popp (Fantasia da Rigoletto di Verdi), Nino Rota (Temi originali dai film

Romeo e Giulietta, La Strada , Il Padrino), Ennio Morricone (Medley dai film Mission, Nuovo Cinema Paradiso, American Theme, Chi mai), Nino Rota (Otto e mezzo), François Borne (Fantasia brillante sulla Carmen di Bizet per flauto e pianoforte).

Considerato dalla critica come uno dei più grandi flautisti a livello internazionale, Andrea Griminelli si è perfezionato a Parigi e a Lucerna con Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway. Come solista si è esibito nei più grandi teatri del mondo con i più famosi direttori d’orchestra quali Zubin Metha, Carlo Maria Giulini, Georges Prêtre, Gustavo Dudamel. È stato ospite nei concerti di star internazionali dell’opera come Luciano Pavarotti e oggi Andrea Bocelli.

Si esibisce con le orchestre più prestigiose e numerosi sono i suoi concerti di musica da camera e concerti per flauto e pianoforte. Al suo attivo anche una grande produzione discografica di musica classica. Negli anni il suo repertorio ha spaziato dal classico al pop: importanti le sue collaborazioni con Sting, Zucchero, Ian Anderson e molti altri. Andrea Griminelli ha ricevuto le onorificenze di Ufficiale e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Amedeo Salvato, solista, camerista, pianista accompagnatore, si è esibito in prestigiose sale e teatri italiani ed esteri. Ha inciso per “Spazi Sonori”, “Falaut Collection”, “RaiTrade”, “Urania Records”. È stato pianista accompagnatore al Concorso lirico internazionale di Clermont-Ferrand e maestro sostituto presso il Teatro dell’Opera di Rouen. Attualmente è docente presso la Scuola dell’Opera Italiana del Teatro Comunale di Bologna, per la quale ha curato le produzioni in collaborazione con il festival Verdi di Parma per le stagioni 2014, 2015 e 2016. Nel 2016 è stato maestro sostituto per le produzioni di Traviata e Trovatore per il teatro di Ferrara, di Midsummer night dream di Britten per il teatro Ponchielli di Cremona e Masnadieri di Verdi, con la Scuola dell’Opera di Bologna e Festival Verdi.

Per questo concerto, che coincide con il giorno di San Valentino, l’Associazione Siciliana Amici della Musica celebra l’amore con la promozione “due cuori e... una poltrona”. Tutte le coppie pagheranno un solo biglietto anziché due.