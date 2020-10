Teatro Massimo, Bruno Canino e Antonio Ballista suonano la musica di Beethoven

Torna al Teatro Massimo lo straordinario duo pianistico formato da Antonio Ballista e Bruno Canino per il ciclo di concerti per pianoforte, presentato in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica, “Insieme sotto una nuova luce”. In programma la trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

È forse l’appuntamento più atteso del ciclo di concerti per pianoforte nati dalla sinergia tra l’Associazione Siciliana Amici della Musica e il Teatro Massimo: domenica 25 ottobre alle 20.30 l’intramontabile duo pianistico formato da Bruno Canino e Antonio Ballista eseguirà nella sala di Piazza Verdi la trascrizione di Franz Liszt della Nona Sinfonia di Beethoven, nella versione per due pianoforti. Un lavoro di grande amore e rispetto per Beethoven da parte di Liszt che si cimentò nella trascrizione pianistica delle nove Sinfonie con lo scopo di diffonderne la conoscenza anche dove non c’era un’orchestra. La Nona gli apparve subito superiore alle possibilità di uno strumento solo, per cui nel 1850 ne approntò una versione per due pianoforti che risolve la missione impossibile di restituire la complessità della scrittura beethoveniana e la grandiosa architettura dell’originale. Il duo Canino-Ballista è stato il primo in Italia a eseguire la Nona Sinfonia di Beethoven trascritta per due pianoforti da Franz Liszt.

“La Nona di Beethoven va ascoltata in questa versione almeno una volta nella vita - affermano Canino e Ballista - perché il lavoro di Liszt è un'opera d'arte autonoma, autosufficiente, che permette di arricchire l'ascolto beethoveniano”. Il sodalizio artistico dei due musicisti va avanti con immutata passione dal 1956, quando, giovani pianisti, si cimentarono nel repertorio a quattro mani e per due pianoforti, dando inizio a una fortunata e longeva carriera che ancora oggi va avanti con esibizioni nei più importanti teatri del mondo, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea. Tanti grandi artisti, da Boulez a Dallapiccola, da Ligeti a Cage hanno suonato in concerto con il duo e Stockhausen collaborò personalmente alla lunga tournée di “Mantra”. Luciano Berio dedicò loro un Concerto eseguito in prima mondiale a New York con la New York Philarmonic diretta da Boulez, la cui incisione discografica valse al duo un prestigioso Music Critic Award, mentre nel 2017 Ennio Morricone compose “Varianti per Ballista Antonio e Canino Bruno per due pianoforti e orchestra”.

Ballista e Canino hanno suonato anche sotto la direzione di Claudio Abbado, Frans Brüggen, Riccardo Chailly, Bruno Maderna, Riccardo Muti, e con orchestre come BBC Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Israel Philharmonic, Filarmonica della Scala, London Symphony, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic. Entrambi i pianisti vantano importanti carriere solistiche.

Con questo concerto il Teatro Massimo partecipa, nel segno di Ludwig van Beethoven, alla celebrazione del World Opera Day, una giornata di sensibilizzazione e diffusione nella società di quei valori dell’Opera che contribuiscono a sviluppare la tolleranza e a mettere in contatto le persone, condividendo emozioni universali. La manifestazione giunge quest’anno alla seconda edizione ed è promossa da Opera Europa, un’associazione di oltre 200 teatri lirici e festival da oltre 40 paesi, di cui il Teatro Massimo fa parte.

Biglietti da 20 a 10 € in vendita su TicketOne.it e presso la biglietteria del Teatro Massimo. Per tutti i concerti "Insieme sotto una nuova luce" le riduzioni previste saranno applicate anche agli abbonati dell'Associazione Siciliana Amici della Musica. Chi ha rinunciato al rimborso dei biglietti e delle quote d’abbonamento potrà usufruire della tariffa ridotta Card Under35.