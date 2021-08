Piano recital allo Spasimo: per Amici della Musica il concerto di Rita Marcotulli

Prosegue la programmazione estiva dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Doppio appuntamento con il Piano Recital di Rita Marcotulli.

Mercoledì 4 agosto alle 21 allo Spasimo in scena lo spettacolo musicale della pianista romana, un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze e dalla musica dei diversi colori del mondo. Storie raccontate dalla compositrice jazz attraverso brani originali ma anche suggerite dalle emozioni del momento, con una buona parte di improvvisazione. Ci saranno omaggi al cinema, da Renoir a Pasolini e Truffaut, ad autori popolari italiani, come Domenico Modugno e Pino Daniele, allo scrittore Guimares Rosa con un brano ispirato dallo choro brasiliano.

Rita Marcotulli, pianista e compositrice, ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia musica classica e con il maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. Ha collaborato con vari artisti internazionali: Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone. Durante il periodo vissuto in Svezia ha suonato con musicisti nord europei come Palle Danielsson, Marilyn Mazur, Jon Christensen, Niels Petter Molevar, Anders Jormin, Tore Brumborg.

Tornata in Italia ha lavorato, fra gli altri, con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele.

Nel 2019 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella le ha consegnato il premio onorario come ufficiale della Repubblica e, ancora nel 2019, ha ottenuto la nomination come membro della Royal Accademy di Svezia.



