Agli Amici della Musica il concerto dedicato a Black Telemann: live al Politeama

Si conclude con un concerto che unisce repertorio barocco e musica contemporanea, la 91a Stagione concertistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: lunedì 22 aprile alle 20.45, al Politeama Garibaldi, protagonista di Black Telemann sarà l’Ensemble Barocco di Napoli che eseguirà musiche del compositore tedesco del Settecento Georg Philipp Telemann e la nuova composizione di Pasquale Corrado che dà il titolo al concerto, Black Telemann, commissionata da ReACo - Rete Associazioni Concertistiche, in prima assoluta per il pubblico palermitano.

"Black Telemann - sottolinea Tommaso Rossi, fondatore e solista dell’Ensemble Barocco di Napoli - nasce dal desiderio di contribuire alla conoscenza di questo grandissimo autore tedesco, non particolarmente frequentato rispetto ai suoi contemporanei Bach ed Haendel, ma figura di assoluto rilievo, al pari di loro, nella storia della musica". Gli fa eco Pasquale Corrado che commenta: "Black Telemann è la descrizione dell’istante instabile in cui tutto è possibile e da cui genera l’interruzione di un nuovo inizio; un brano costruito sulla casualità della follia. Una frazione che dà origine all’energia; una singola cellula (o singole cellule armonico/ritmiche mutuate dal concerto di Telemann) da cui scaturisce pura luce che si propaga in miriadi di direzioni, mutevoli, instabili, casuali (ma, forse, solo all’apparenza)".

L’Ensemble Barocco è formato dai violini di Rossella Croce e Marco Piantoni, dalla viola di Vezio Jorio, dal violoncello di Manuela Albano, dal contrabbasso di Giorgio Sanvito e dal clavicembalo di Patrizia Varone, e sarà affiancato da Laura Pontecorvo al flauto traversiere e dallo stesso Tommaso Rossi che, oltre al traversiere, suonerà il flauto dolce. Di Georg Philipp Telemann eseguirà l’Ouverture in Mi minore che fa parte della raccolta Musique de Table, il Concerto in Re maggiore e il Concerto in Mi minore. I biglietti del concerto, dal costo di 10 euro per la gradinata fino a 20 euro per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati.