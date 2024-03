Agli Amici della Musica l'omaggio a Italo Calvino e il concerto dei siciliani Cascino e Indovino

Saranno due gli appuntamenti di lunedì 18 marzo organizzati dall’Associazione Siciliana Amici della Musica, ospitati entrambi al Politeama Garibaldi: al mattino, alle ore 11.00, per il Progetto Scuola andrà in scena Girofatando, spettacolo che omaggia Italo Calvino, che unirà alcune delle Fiabe italiane alla tradizione musicale siciliana; alle ore 17.15, per il Turno pomeridiano, salirà sul palcoscenico il duo siciliano formato dal violinista Samuele Michele Cascino e dal pianista Vincenzo Indovino per eseguire un programma interamente incentrato sul repertorio dell’Ottocento con musiche di Beethoven, Saint-Saëns e Frank.

Nella Stagione 2023/2024 non poteva mancare un omaggio a Italo Calvino, di cui nell’arco del 2023 si sono celebrati i cento anni dalla nascita e l’occasione sarà Girofatando, spettacolo ideato da Silvia Di Giovanna e Maria Angela Sagona - anche protagoniste in scena - accompagnate dalle musiche eseguite con la viola da gamba di Marco Lo Cicero. Girofatando è lo spettacolo vincitore della quarta edizione del premio Piccirè, organizzato dal Teatro Ditirammu, ed è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione MusicaMente che ha curato la parte musicale. I costumi portano la firma della stessa Silvia Di Giovanna, mentre le maschere sono di Luisa Paola Fenoaltea.

Le attrici Di Giovanna e Sagona, vestiranno i panni di Celestina e Verdella, due fate siciliane che attraversano le terre del Re di Spagna in cerca di nuove avventure, con un carico di pozioni, incantesimi e cianfrusaglie varie. Dispensano doni o dispetti, spontaneamente o perché chiamate da chiunque necessiti una fattucchiera. Il loro è un legame viscerale, che le fa vivere in profonda simbiosi, ma le loro differenze caratteriali le mettono in un contrasto comico.

I racconti, tutti tratti dalla raccolta del 1956 Le fiabe italiane di Calvino, edita da Einaudi, sono un’occasione per riflettere, e fare riflettere, sulla nostra reazione al dono o alla sventura che ci accade nella vita. Delle duecento fiabe della tradizione regionale italiana che Calvino riscrisse in italiano, sono state scelte Il sorcetto con la coda che puzza e La colomba ladra, entrambe appartenenti al patrimonio orale siciliano.

Per celebrare il centenario di Calvino, lo spettacolo sarà aperto anche al pubblico tradizionale che potrà unirsi a quello delle scuole: il costo del biglietto è di 5 euro, acquistabile il giorno stesso dello spettacolo al botteghino, e darà accesso al settore dell’Anfiteatro.

La giornata proseguirà con il concerto pomeridiano del Duo Cascino - Indovino, formato da alcuni anni, ad oggi è una delle espressioni più genuine della nuova generazione dei talenti musicali siciliani: ha al suo attivo numerosi concerti presso importanti palcoscenici. Per il pubblico degli Amici della Musica eseguiranno la Sonata per violino e pianoforte in Fa maggiore n. 5, op. 24, composta da Beethoven nel 1800 e pubblicata l’anno successivo, conosciuta anche con il titolo (postumo) “La Primavera”, per le sue sonorità chiare e le melodie dal carattere femminile; la Danse Macabre, op. 40 di Camille Saint-Saëns, una delle pagine più iconiche del compositore francese, composta nel 1874 per orchestra, nella trascrizione per violino e pianoforte mantiene l’atmosfera misteriosa e ossessionante dell’originale, dove il tema della morte e i ritmi della danza macabra restano invariati; la Sonata in La maggiore per violino e pianoforte di César Franck, una delle opere più celebri di uno fra i compositori che maggiormente contribuirono al rilancio del repertorio francese cameristico, composta nel 1886 e dedicata al virtuoso belga Eugène Ysaÿe.

I biglietti del concerto del turno pomeridiano, dal costo di 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233, lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 e Mondadori Bookstore di via Roma 270.