The Bass Quartet in concerto per Amici della Musica al museo Mandralisca di Cefalù

Terzo appuntamento del ciclo dei Concerti d’autunno per la stagione concertistica 2022 dell’Associazione Amici della Musica di Cefalù Salvatore Cicero, domenica 4 dicembre alle 18.30 al Museo Mandralisca di Cefalù, con The Bass Quartet. La formazione, composta da Francesco Maranto al clarinetto basso, Filippo Barracato al fagotto, Nicola Mogavero al sassofono baritono, Davide Leone alla tuba, è insolita e originale per gli strumenti che riunisce insieme ed è giunta quest’anno al traguardo dei vent’anni di attività artistica. The Bass Quartet proporrà un repertorio frutto della proficua collaborazione con compositori del panorama internazionale, come l’australiano Brumby (Suite) e l’argentino Senanes (Cuarteto Edipico), e con compositori siciliani, quali Testa (The Bass Quartet), Cangemi (Speculum 10 in prima esecuzione assoluta), Barberi (Magma), Fabra (Su di me), Colombo (Rag Tango).

The Bass Quartet è una formazione nata nel 2002 dall’unione di quattro musicisti, ma soprattutto amici, diplomati presso i conservatori di Palermo e di Trapani. Gli strumenti coinvolti sono insoliti in formazioni da camera e soprattutto non sono mai stati racchiusi in un unico quartetto; dato il loro registro grave e le estensioni molto omogenee, i quattro bassi si prestano ad un repertorio molto vario che li vede accostare diversi generi, ma soprattutto carpisce l’attenzione dei compositori contemporanei. Da alcuni anni, infatti, ha preso vita un progetto di collaborazione con alcuni compositori del panorama nazionale ed internazionale, ma anche con i compositori siciliani.

I componenti hanno vinto vari concorsi nazionali ed internazionali e hanno suonato con alcune delle orchestre più importanti quali la Filarmonica di Torino, l’Orchestra dell’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro “alla Scala” di Milano, Gran Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Bellini di Catania, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’Orchestra della Provincia di Catanzaro-Reggio Calabria, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Orchestra “I pomeriggi musicali” di Milano, l’Orchestra Sinfonica del Mediterraneo.