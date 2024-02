Il pianista Alberto Ferro agli Amici della Musica: concerto al Politeama

Un doppio appuntamento con gli Amici della Musica, quello di lunedì 19 febbraio, che vedrà il Politeama Garibaldi accogliere alle ore 11.00 studenti e studentesse del Progetto Scuola per lo spettacolo L’altro Mozart; alle 17.15 sarà invece l’appuntamento del Turno pomeridiano con il recital pianistico di Alberto Ferro. Entrambi gli spettacoli uniscono l’Associazione Siciliana Amici della Musica al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo: oltre alla presenza di Alberto Ferro, docente di pianoforte dell’istituto palermitano, per L’altro Mozart le musiche saranno eseguite dall’Ensemble di strumenti a fiato e percussioni del Conservatorio, diretto da Fabio Correnti, docente di composizione.

Per gli Amici della Musica di Palermo, Ferro eseguirà un programma interamente dedicato al repertorio romantico tedesco che comprende la trascrizione di Franz Listz di una delle composizioni più iconiche del catalogo J. S. Bach come il Preludio e Fuga in La minore, la Sonata per pianoforte in Re minore n. 17 di Beethoven, conosciuta come “La tempesta”, i Canti del mattino di Robert Schumann - raccolta di cinque pezzi pianistici composti nel 1853, ognuno dei quali vuole tradurre in musica le emozioni dell’artista all’avvicinarsi dell’alba - ai quali saranno affiancati i brani contenuti nei Quattro Klavierstücke, op. 119, di Johannes Brahms.

Alberto Ferro, nato a Gela nel 1996, dopo il Diploma accademico al Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, ha frequentato corsi di perfezionamento con pianisti come Leslie Howard e Vladimir Ashkenazy. È vincitore di numerosi premi fra cui il Premio della critica e il Premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015) e il Premio come finalista all’“Arthur Rubinstein” di Tel Aviv (2023). Ospite già di importanti associazioni e festival come il Copenhagen Summer Festival, l’Unione Musicale di Torino, il Bologna Festival, il Beethovenfest, il Ravello Festival, gli Amici della Musica di Firenze, la Società del Quartetto di Milano, si è esibito in prestigiose sale da concerto da Mosca a Berlino, da Barcellona a Lipsia, da Venezia a Lugano. Molte sue registrazioni sono state trasmesse da emittenti radiotelevisive nazionali e ha pubblicato incisioni solistiche e cameristiche per etichette discografiche, tra cui Brilliant e Warner.

L’altro Mozart è invece uno spettacolo dedicato alle scuole che vede protagonista Nico, un ragazzo di oggi che per colpa di cattivi maestri che non gli hanno fatto amare la musica, odia le note e identifica nella figura del suo celebre antenato Wolfgang Amadues Mozart, la causa delle sue frustrazioni. Ma sarà proprio il genio salisburghese che, apparendo per magia, diventerà mentore del giovane discendente, conquistandolo e aiutandolo nelle sue sfide adolescenziali grazie alla bellezza della musica. Nei panni di Nico ci sarà l’attore Antonio Previti, invece in quelli di Mozart l’attrice Gabriella Zecchetto. Ad eseguire le musiche di Mozart ci sarà l’Ensemble di strumenti a fiato e percussioni diretto da Fabio Correnti.

Sarà possibile acquistare i biglietti per L’altro Mozart al costo di 5€ (Settore Anfiteatro) la mattina stessa dello spettacolo presso il botteghino al Politeama Garibaldi. I biglietti del concerto di Alberto Ferro, dal costo di 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati.