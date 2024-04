Il pianista Gabriele Carcano agli Amici della Musica: concerto al Politeama Garibaldi

Arriva al suo decimo ed ultimo concerto la Stagione concertistica 2023/2024 del Turno pomeridiano dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: ospite lunedì 8 aprile alle ore 17.45 sarà il pianista Gabriele Carcano che salirà sul palcoscenico del Politeama Garibaldi proponendo un programma che si articolerà fra le musiche di Edvard Grieg, Johannes Brahms e Robert Schumann.

Carcano, artista Steinway, è tra i pianisti italiani più affermati della sua generazione, vincitore di numerosi premi, ha una carriera internazionale che spazia dal recital ai concerti con orchestra e alla musica da camera. Torinese, inizia lo studio del pianoforte a sette anni, diplomandosi dieci anni dopo presso il Conservatorio della sua città e perfezionandosi con Andrea Lucchesini. Dopo la vittoria nel 2004 del Premio Casella al Concorso “Premio Venezia”, debutta al Teatro La Fenice e al Regio di Torino.

Nel gennaio 2010 è proclamato vincitore del Borletti Buitoni Trust Fellowship, riconoscimento prestigioso che lo inserisce tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale, ottenendo un immediato invito da parte dalla celebre pianista Mitsuko Uchida al festival di Marlboro partecipando sia a quattro edizioni che alle tournée, aggiungendo così al suo già lungo elenco di sale da concerto, anche quelle di New York, Boston, Philadelphia, Washington DC, Toronto e Montreal. Il suo primo album, interamente dedicato a lavori giovanili di Brahms, è apparso nell’estate 2016 per l’etichetta Oehms Classics, seguito da altri due nel 2018 per Rubicon Classics: da solista con musiche di Schumann e in duo con Stephen Waarts.

Il concerto si aprirà con una selezione di brani per pianoforte del norvegese Grieg, scelti fra raccolte come la celebre Pezzi lirici - dalla quale sarà eseguita l’iconica “Arietta” -, quindi “Resignation” e “Folk Song” dall’antologia Steminger op. 73 e, infine, “Lullaby” op. 41 e “Solveig’s Song”. Anch’esse basate su una tradizione popolare, ma questa volta scozzese, sono le Quattro ballate per pianoforte op. 10 di Johannes Brahms, che si ispirano alla ballata in lingua inglese “Edward” e composte nel 1853 quando, un ancora giovane Brahms, si recò a Düsseldorf per conoscere i coniugi Schumann. Proprio di Robert Schumann è l’ultimo dei brani in programma: il Concerto senza orchestra, una sonata per pianoforte originariamente composta nel 1835 e poi, poco prima di precipitare nel baratro della follia, ripresa da Schumann nel 1853, l’anno dell’incontro con Brahms. Questa seconda versione sarà eseguita in pubblico solo nel 1862 e sarà proprio Brahms a presentarla al pubblico di Vienna.

I biglietti del concerto, dal costo di 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati.