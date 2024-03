Concerto al Politeama, per gli Amici della Musica il Vagues Saxophone Quartet

Un appuntamento davvero particolare quello di lunedì 25 marzo alle ore 20.45 agli Amici della Musica, con il Vagues Saxophone Quartet formato da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico e Salvatore Castellano, che saliranno sul palcoscenico del Politeama Garibaldi con un programma che esplorerà il repertorio degli albori del jazz americano di Gershwin, passando per il teatro musicale di Kurt Weill, fino alle musiche di Bernstein e quelle del “Tango Nuevo” di Astor Piazzolla.

Il concerto sia aprirà con le musiche composte da Weill nel 1928 per L’opera da tre soldi - capolavoro di Berltolt Brecht andato in scena a Berlino durante anni di profonda indagine artistica - di cui il brano più celebre è senza dubbio La ballata di Mackie Messer, diventato un must del repertorio jazz, in Italia magistralmente interpretato da Milva, ma che vanta decine di interpretazioni di artisti in tutto il mondo. Mentre in Germania Weill con le sue musiche contribuiva a costruire un nuovo modello di teatro musicale, negli Stati Uniti la stessa strada veniva tracciata da George Gershwin, fondatore del musical targato U.S.A., di cui sarà eseguita la trascrizione per quartetto di sassofoni di Rhapsody in Blue, composizione del 1924 pensata da Gershwin per pianoforte e big band che mescola e fonde elementi jazz ai canoni classici e fin da subito accolta da uno straordinario successo.

Il concerto proseguirà con la suite da West Side Story di Leonard Bernstein, pietra miliare del teatro musicale statunitense, andata in scena per la prima volta a New York nel 1957 e da allora mai più uscita dal repertorio grazie ai grandi successi di brani come America, Maria e Tonight. Fra i compositori che hanno usato il jazz per creare un nuovo genere, impossibile non inserire Astor Piazzolla, fondatore del “Tango Nuevo” nella sua Argentina, di cui sarà eseguito uno dei brani più celebri Four, for tango.

I biglietti del concerto, dal costo di 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233, lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 e Mondadori Bookstore di via Roma 270.