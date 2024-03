Il grande jazz italiano agli Amici della Musica: De Vito, Marcotulli e Aquino in concerto al Politeama

Un grande concerto jazz per il pubblico degli Amici della Musica che, lunedì 11 marzo alle 20.45 al Politeama Garibaldi, potranno ascoltare un trio composto da vere e proprie star del panorama nazionale e internazionale come la cantante Maria Pia De Vito, la pianista Rita Marcotulli e il trombettista Luca Aquino.

Il titolo del concerto è A still Volcano Life e così spiegano gli artisti questa scelta: "A still Volcano Life, una tranquilla vita da vulcano, è il titolo di una sorprendente poesia autoritratto di Emily Dickinson. Rappresenta un certo modo di essere vivi: la vita di una poeta, le cui labbra “non mentono mai”, fatta di una attività sismica così “sottile” che quelli a nord o dall’altra parte dell’oceano rispetto al Vesuvio non possono rilevarla. Eppure un solo fiato delle sue labbra, che non mentono mai, possono spazzare via intere città. È la poesia che ha dato il via all’ispirazione per questo progetto, che parla-canta-suona intorno alla creatività femminile e vuole portare alla vista e all’udito la luce calda della vita interiore di poetesse quali la Dickinson, cantanti come Sidsel Endresen o ispirandoci al lavoro di artiste quali Edna st. Vincent Millay, celebrando artisti che intorno alle donne hanno scritto".

In programma anche composizioni e testi originali scritte da Rita Marcotulli e Maria Pia De Vito, che hanno vissuto anni di avventure musicali e tornano con piacere a suonare insieme in un progetto tutto nuovo insieme a Luca Aquino. Come ogni concerto jazz che si rispetti la scaletta è puramente indicativa, ma alcuni brani come “Sciatame sole” del duo Marcotulli / De Vito, o “Eccesso” della sola Marcotulli, saranno eseguiti insieme a “The Moon in a Harsh Mistress” di Jimmy Webb e “They shut me up in Prose” di De Vito con Anais Drago.I biglietti del concerto, dal costo di 10 euro per la gradinata fino a 20 euro per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233, lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 e Mondadori Bookstore di via Roma 270.