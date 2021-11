"Mosaici viennesi", con il soprano Sollima tornano i concerti degli Amici della Musica di Cefalù

Al via la stagione concertistica autunnale degli Amici della musica di Cefalù “Salvatore Cicero”, dal 12 novembre al 28 dicembre, con cinque appuntamenti, tutti alle 18.30, che offriranno al pubblico non solo la possibilità di ascoltare stili e repertori diversi e lontani nel tempo, dalla musica rinascimentale a compositori contemporanei siciliani proposti da musicisti già affermati e gruppi di recente formazione, con artisti siciliani, pugliesi e d’oltralpe, ma anche di visitare i due luoghi d’eccezione che ospiteranno i concerti: il Museo Mandralisca di Cefalù e il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello.

Ad aprire la rassegna, venerdì 12 novembre nel suggestivo salone della pinacoteca del Museo Mandralisca, sarà il concerto dal titolo “Mosaici viennesi”, con il soprano Francesca Adamo Sollima, Mauro Schembri al mandolino e Adalgisa Badano al pianoforte storico, copia realizzata da Ugo Casiglia nel 2020 su un originale Joseph Brodmann del 1805. I tre musicisti siciliani eseguiranno un programma raffinato e accattivante, che si sviluppa su un repertorio tutto viennese, classico e del primo romanticismo, con musiche di rara esecuzione per mandolino e pianoforte quali l’Adagio in mi bemolle di Ludwig van Beethoven e la Grande Sonata in do maggiore di Johann Nepomuk Hummel, e alcuni Lieder per voce e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, con una scelta rivolta soprattutto a loro composizioni su personaggi femminili (come Als Luise die Briefe KV 520 e An Sylvia). Concluderà il concerto Ständchen (Serenata) da Schwanengesang (Il canto del cigno), ciclo di lieder composto da Schubert nel 1828, anno della sua morte, in un arrangiamento per voce, pianoforte e mandolino.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Cefalù, e in collaborazione con la Regione Puglia, la Pro Loco di Cefalù, il Cinema Di Francesca, la Fondazione Mandralisca e il Centro Astronomico Gal Hassin di Isnello. L’ingresso a pagamento, con un contributo di € 8,00 / € 5,00 ad eccezione del concerto del 28/12 che prevede l’ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.