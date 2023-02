Allo Spazio Franco il concerto di Alosi, sul palco l'ultimo album "Cult tour"

Cantautore, musicista e produttore. Alosi, al secolo Pietro Alessandro Alosi, è uno degli artisti più interessanti della sua generazione. Penna visionaria e voce del duo Il Pan del Diavolo, è coautore e collaboratore di vari artisti della scena rock e indipendente, come tre Allegri ragazzi Morti e Motta.

Venerdì 17 febbraio alle ore 21.30 Alosi arriva a Palermo, la sua città natale, per presentare il suo ultimo album sul palcoscenico dello Spazio Franco, il luogo dove anche la musica trova la sua dimensione. “Cult”, il nuovo disco uscito il 13 gennaio per La Tempesta Dischi, dopo l’esordio da solista “1985”, è un album eterogeneo, che l’artista vive come un inno alla libertà creativa: un pugno di canzoni che presentano le diverse facce di un artista che ha voglia di dire la sua, divertendosi a cambiare registro espressivo.

Lo confermano le tante collaborazioni che imperlano "Cult", che si tinge di reggae, grazie ai vocalizzi di Stevie Culture (cantante giamaicano dei The S.a.n.e.) si insinua nel migliore blues elettrico grazie agli spunti del chitarrista fenomeno Adriano Viterbini o del cantautorato più classico con Massaroni Pianoforti.

“Un album che contiene canzoni per me importanti scatenate da emozioni forti e contrastanti. Emozioni generate dagli avvenimenti esterni degli ultimi anni e dalla mia esperienza di vita. Così ogni canzone ha il proprio mondo personale, ognuno diverso dall’altro e colmo di uno spirito di resistenza e resilienza". Il concerto è organizzato da Babel e Fat Sound. Biglietti 8 euro.