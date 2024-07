Premio Open Jazz School: sul palco del San Lorenzo Mercato la vincitrice Alice Sparti

Seconda edizione del “Premio Open Jazz School” al Sanlorenzo Mercato Giovedì 11 luglio, a partire dalle 21. Il riconoscimento è dedicato ai musicisti, ex allievi, che hanno frequentato i corsi della scuola sin dagli anni ‘90 e che hanno creduto nella sua visione musicale e didattica apprendendo il mestiere di musicista in un ambiente diretto, semplice e autentico. Quest’anno il Premio sarà assegnato a una cantante, Alice Sparti, che in questi anni si è distinta per il suo impegno nel valorizzare la scena musicale siciliana, sia come solista che come membro di gruppi vocali innovativi.

Durante la serata, all'insegna della musica e dell'arte del canto jazz, sul palco si esibiranno talentuose cantanti della Scuola che intoneranno celebri brani del songbook americano con momenti d’improvvisazione che emozioneranno il pubblico. Alice duetterà con Federica Scianna, Rosalia Mignogna e Ginevra Stracci, esprimendo la sua padronanza armonica attraverso l’improvvisazione e regalando al pubblico un magico carosello di brani di autori del calibro di Duke Ellington, Cy Coleman e Tom Jobim. Sarà una splendida occasione per celebrare il talento e l’impegno nel campo della musica jazz promossi dalla Open Jazz School di Palermo.

Il laboratorio è diretto da Loredana Spata con Alice Sparti guest (vocal), Ginevra Stracci (vocal), Rosalia Mignogna (vocal), Federica Scianna (vocal), Carla Restivo alto (sax), Joe Giuseppe Costantino (piano), Riccardo Lo Bue (acoustic bass), Giuseppe Madonia (drums) e Daniela D'Amico (percussion).