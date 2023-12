Magico Natale a Cefalù con Alexia, il piazza Duomo il concerto gratuito

Con le sue canzoni diventate hit di successo ha fatto ballare intere generazioni. Ora la sua verve sarà protagonista venerdì 29 dicembre a Cefalù per un indimenticabile concerto in piazza Duomo, nell'ambito delle manifestazioni gratuite organizzate dall'amministrazione per il "Magico Natale a Cefalù". Il suo nome è Alexia e si esibirà, dalle 21.30, con i brani del suo album "My XMas" e alcune delle sue canzoni più conosciute come "The summer is crazy" o "Dimmi come".