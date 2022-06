La musica di Alexandre Vella al giardino della musica del Coast to coast

Un primo appuntamento che è già un successo. E un secondo che è pronto a replicare il trionfo. Nuovo appuntamento l’8 giugno alle 19 con Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, ogni martedì e mercoledì - con appuntamenti speciali il giovedì - nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Protagonista questa volta sarà l’Alexandre Vella duo. Il concorrente di The Voice of Italy divertirà il pubblico dell’ora dell’aperitivo con brani da Paolo Nutini ad Amy Winehouse, ma anche Stevie Wonder, Pharrel Williams e Jamiroquai in stile rhythm and blues anni Sessanta. Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua la prossima settimana il martedì, mercoledì e giovedì. Il 14 giugno c’è Fabrizio Lembo, il 15 giugno tocca ai Firrio il 16 giugno alla Monna Lizard band. La settimana successiva, il 21 giugno spazio a Marcello Mandreucci, mentre il 22 giugno c’è il Francesca Garofalo duo. L’ultima settimana di giugno si apre con lo show di Marcello La Guardia, seguito il 29 giugno dagli Swing out trio comandati da Leonardo triassi. Il mese fi giugno si conclude il 30 con i Non dire no Lucio Battisti tribute band. Seguirà il calendario di luglio e agosto, con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.