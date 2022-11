Alessio Costagliola in un live alla Fabbrica 102: il concerto del quartetto tra Italia e Francia

Alessio Costagliola Quartet, prossimo appuntamento con i live della Fabbrica 102 previsto per giovedì 10 ottobre alle 21, è la band che nasce dall'incontro internazionale di quattro artisti tra Italia e Francia, che, ognuno con la propria storia, la propria formazione e il proprio gusto, hanno deciso di unire le forze.

I quattro artisti hanno esplorato insieme gli orizzonti delle sonorità Gipsy, prendendo spunto dal sincretismo compiuto dal grande chitarrista zingaro Django Reinhardt che negli anni 30' sintetizzò in un nuovo genere la propria tradizione musicale con lo swing americano, attingendo dalla musica e più in generale dal mondo gipsy e mettendo in luce la forte identità etnica dei brani che suonano, ma allo stesso tempo con l'intenzione di darne una nuova chiave di lettura, con uno sguardo a volte alla musica d'oltreoceano a volte a situazioni più propriamente europee. Il quartetto propone un interessante repertorio disegnando atmosfere swing, balcaniche & jazzy su ritmiche e timbriche sonore proprie dei manouche francesi.

La formazione

Alessio Costagliola | chitarra manouche

Yannis Constans | chitarra manouche

Davide Rizzuto | violino

Davide Inguaggiato | contrabbasso

Ingresso libero fino a esaurimento posti